Maioria não é internada, mas coronavírus mantém 9 em UTIs e enfermarias do Acre

No Acre, a maior parte dos casos positivos de Covid-19 está evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.

Dos 135 que adoeceram, 53 receberam alta por já ter cumprido os 14 dias e não estarem apresentando mais os sintomas da doença.

“Entretanto, temos 9 casos em internação, sendo 4 na UTI do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, 4 na UPA do 2º Distrito e 1 na Unidade Mista de Acrelândia. Além deles, está internada na UPA do 2º Distrito uma senhora boliviana de 50 anos”, diz a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde.

O Estado do Acre apresenta uma letalidade de 3,7% em decorrência dos 5 óbitos registrados.