Idosa de 78 anos também morre na UPA do 2º Distrito com sintomas do coronavírus

Uma senhora identificada pela equipe de saúde como Regina, de 78 anos, também morreu neste sábado, 18, com sintomas semelhantes aos provocados pela infecção do novo coronavírus. De acordo com os profissionais que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, onde a mulher morreu, a paciente estava bem debilitada.

De acordo com a gerente da UPA, Dora Vitorino, a idosa estava internada na unidade de saúde há dois dias. Esta foi a segunda morte por suspeita de Covid-19 ocorrida neste sábado em Rio Branco.

Outro paciente, que estava internado na UPA há três dias, também faleceu hoje. Ambos ainda são casos suspeitos e os médicos e familiares aguardam resultado do exame para comprovar a infecção do vírus ou não.

Também neste sábado, outros dois pacientes suspeitos tiveram de ser levados para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro após chegarem em estado grave na UPA. Ambos tiveram de aguardar vagas na UTI ficarem prontas para poderem ser internados