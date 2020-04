Gol decide reativar voos de Rio Branco para Cruzeiro em junho

Até 31 de maio a Gol terá apenas um voo chegando e partindo de Rio Branco para Brasília. Os voos serão operados entre as duas capitais somente nas madrugadas de quarta-feira. Até a semana passada esses voos eram realizados às terças-feiras. A reativação das rotas da Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e Manaus, prevista para maio, foi adiada para 1° de junho. A decisão foi tomada pela Gol após constatar pouca procura pelas passagens pelos voos do Acre.

A boa notícia é que a LATAM vai reativar os voos diários e sem escalas de Rio Branco para Brasília e São Paulo (Guarulhos) a partir de maio, caso a companhia não mude os planos de operação no Acre. Atualmente a LATAM está oferecendo apenas um voo semanal, operados aos sábados, de Rio Branco para Guarulhos.

Mesmo com o setor aéreo do Brasil em crise, a boa notícia é que as companhias estão vendendo passagens aéreas baratas de verdade. O ac24horas decidiu postar as informações sobre essas promoções para ajudar quem está no Acre e que precisará viajar neste período de crise do coronavírus. A reativação dos voos também vai facilitar os deslocamentos de profissionais que precisam atender oi mercado do Brasil, bem como profissionais do setor de saúde.

Quem for viajar em junho deste ano pela Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 269,30, valor com todas as taxas incluídas. (Confira na imagem abaixo). Para quem for precisar viajar em maio de Rio Branco para Brasília, em voo direto da Gol, encontra bilhetes de ida e volta por R$ 691,10.

Já pela LATAM, para embarque no início de maio, as passagens de ida e volta de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos), em voo direto, custam R$ 758,69. Esses valores também estão com as taxas incluídas. Gol e LATAM estão vendendo passagens com a opção de o passageiro mudar a data da viagem, sem cobrança de taxas e multas, caso fique impedido de embarcar na data planejada.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Rio Branco