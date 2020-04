Covid-19: FIEAC reúne informações de produtos bancários disponíveis aos empresários em publicação

Com a intenção de auxiliar os empresários que estão tendo seus negócios fortemente afetados pela pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) realizou um levantamento minucioso junto a bancos para informar à classe industrial todos produtos e serviços que as instituições financeiras estão disponibilizando para mitigar a crise econômica.

O levantamento reúne informações sobre benefícios ofertados pela Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB) e Banco da Amazônia (Basa). A publicação detalha, por exemplo, o que cada uma dessas instituições oferecem para financiamento da folha de pagamento, capital de giro em condições especiais para empresas, financiamento de máquinas e equipamentos em condições diferenciadas, possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS, IOF, cartão de crédito, entre outros serviços.

“Estamos empenhados em auxiliar, de diferentes formas, os nossos empresários do setor industrial para que enfrentem e vençam este momento extremamente adverso. Um dos nossos esforços consiste em subsidiar os empreendedores com todas as informações importantes para que consigam manter seus negócios de portas abertas. Essa publicação, por exemplo, pode ser muito bem utilizada por todos que necessitarem de auxílio junto aos bancos”, destaca o presidente da FIEAC, José Adriano.

A publicação na íntegra está acessível a todos no site da FIEAC, na seção Covid-19