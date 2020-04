Acre registra 6 mortes por Coronavirus e aguarda o diagnóstico de mais três óbitos, diz Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou na tarde deste sábado, 18, que três pessoas morreram na tarde deste sábado, 18, com sintomas de contaminação por coronavírus, sendo que em uma delas, o resultado do exame deu positivo para a doença. Todos estavam internados na UPA do Segundo Distrito, referência no combate aos efeitos da Covid-19, em Rio Branco.

O primeiro caso é de um marceneiro de 32 anos, cujas iniciais do nome são L. A. S. Na última quinta-feira, 16, o marceneiro havia procurado a UPA do Segundo Distrito com sintomas de pneumonia. Foi internado pelo médico plantonista, mas resolveu deixar a unidade por conta própria.

Ele sofreu piora e nesta sexta-feira, 17, retornou com quadro grave de dispneia [respiração ofegante e descompassada], morrendo por volta das 14 horas deste sábado, 18. O exame do marceneiro ainda aguarda resultado do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O segundo caso de óbito deste sábado, 18, é o da idosa R. O. M., de 61 anos, técnica de enfermagem aposentada que foi internada também na UPA do Segundo Distrito, com sintomas de dispneia intensa, na tarde de quinta-feira, 16.

O administrador de empresa M. U., de 51 anos, foi a terceira vítima da tarde deste sábado, 18. Ele estava internado há um mês no Hospital Santa Juliana, depois de ser diagnosticado com câncer. Um exame para Covid-19 deu positivo e ele teve de ser transferido para UTI do PS com quadro clínico grave.

O número de mortes oficialmente pela doença é de 6 casos, sendo que outros três óbitos aguardam resultado pelo Centro Mérieux, entre eles a moradora de Plácido de Castro.