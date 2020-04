Ufac vai antecipar formatura de 29 alunos de medicina devido à pandemia da Covid-19

A Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiu à portaria autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) que permite a formatura antecipada de estudantes de cursos da área de saúde como medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Com isso, a instituição decidiu realizar na próxima quinta-feira, dia 23, a colação de grau de 29 alunos do curso de medicina por videoconferência.

A nova medida, publicada no Diário Oficial da União no início deste mês de abril, vale para alunos que estão no último período do curso e que poderão atuar nas ações de combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2).

De acordo com a instituição, todos os 29 estudantes da Ufac que participarão da formatura antecipada na próxima semana têm 75% da carga horária de internato médico completo.

Ainda não se sabe se alunos de outros cursos da área da saúde na universidade também vão antecipar a formatura dentro dos critérios exigidos pela portaria do MEC.

Os profissionais recém-formados poderão complementar as horas do internato exercendo a função durante as ações de combate à pandemia da Covid-19, e, assim, alcançarem o registro profissional definitivo.