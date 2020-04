Segurança abre processo seletivo para contratação de instrutores operacionais

Pensando na qualificação e capacitação dos servidores da segurança e valorizando a importância do papel desses profissionais para a sociedade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 17, o edital para processo seletivo do banco de instrutores do Curso Operacional Integrado da Segurança Pública.

“A segurança pública tem que estar em constante avanço para que possamos manter um serviço de qualidade à sociedade acreana. Por isso, o objetivo do processo seletivo é garantir aos profissionais de segurança o conhecimento adequado para se apropriarem do cenário atual que envolve a atuação da segurança pública, bem como, de forma inédita, garantir treinamento de tiro policial e sobrevivência em situação de combate”, explicou o secretário Paulo Cézar Santos.

O Curso será destinado aos servidores do Sistema de Segurança Pública em nível estratégico, tático e operacional para o exercício de funções específicas das atividades de Segurança Pública. A capacitação possui uma carga horária de 60 horas/aula, distribuídas da seguinte forma:

Abordagem à veículos e pessoas – 10 horas

Armamento, munição e tiro – 30 horas

Técnica de uso de algema – 5 horas

Sobrevivência policial – 10 horas

Palestras – 5 horas

De acordo com o edital, serão ofertadas vagas para integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal, de forma proporcional ao quantitativo de servidores de cada instituição.

O edital explica ainda que o oferecimento das vagas se realizará mediante ofício da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp) aos órgãos interessados, e os servidores indicados pelas instituições para participarem do curso ficarão, exclusivamente, à disposição da coordenação do curso.

O curso será realizado, preferencialmente, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) e irá ocorrer semanalmente, com no mínimo duas turmas de 30 alunos por semana, pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado em caso de necessidade.

Fichas de inscrição, modelos de currículo e critérios de avaliação podem ser conferidos no edital a partir da página 15 do Diário Oficial desta sexta-feira, 17.