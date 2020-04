Participantes têm até hoje para justificar ausência no Enem 2019

Justificativa deve ser realizada na página do participante

Estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019, que conseguiram a isenção da taxa de inscrição no último ano, mas não compareceram aos dois dias da prova devem estar atentos. Se precisarem solicitar a isenção do exame deste ano, devem justificar a ausência na edição do ano passado. O prazo vai até a sexta-feira, 17, e deve ser realizado na Página do Participante por meio de documentos comprobatórios.

Os participantes devem encaminhar os documentos comprobatórios nos formatos digitais compatíveis com o sistema (PDF, PNG, JPG ou JPEG), com tamanho máximo de 2 megabytes (2MB), legíveis, datados e assinados. O Inep não aceitará autodeclarações redigidas pelo solicitante ou por seus pais e/ou responsáveis.

Em quais casos pode justificar ausência no Enem 2019?

A série de motivos justificáveis para a ausência no exame está elencada no Anexo II dos editais do Enem Digital e impresso. Os estudantes devem justificar a ausência em casos de assalto ou furto, acidente de trânsito, casamento ou união estável, morte na família, maternidade, paternidade, acompanhamento de cônjuge ou companheiro, privação de liberdade, internação/repouso/atendimento médico ou odontológico, emergência médica, trabalho, deslocamento a trabalho, intercâmbio acadêmico, atividade curricular.

Quem tem direito a isenção no Enem 2020?

O prazo para pedir a isenção do pagamento está aberto para quem:

– esteja cursando a última série do ensino médio em 2020, em escola da rede pública;

– tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

– declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Pedido de isenção no Enem 2020

O prazo para quem vai pedir a isenção no Enem 2020 sem precisar justificar ausência também é o mesmo. Nesse caso não é exigida a apresentação de documentos, mas o interessado deve ter todos os dados em mãos para dar as informações pedidas pelo sistema. Os documentos podem ser solicitados, a qualquer momento, pelo Inep, para verificar a correspondência e a veracidade das informações.



Fonte: Agência Educa Mais Brasil