Ministério Público do Acre obtém condenação de liderança de facção criminosa

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve a condenação de Bruno Linhares Maciel Silva a 12 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. A denúncia foi oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), como resultado da operação Xeque-Mate, realizada em agosto de 2018.

Segundo o promotor de Justiça Bernardo Albano, coordenador-adjunto do Gaeco, apesar de se encontrar preso no estado do Mato Grosso do Sul, e nunca ter vindo pessoalmente ao Acre, Bruno Linhares ocupava a função de apoio da geral dos estados e era responsável por gerenciar os interesses da facção criminosa em toda a região norte do país.

“Essa condenação é muito importante porque se trata de um integrante que apesar de nunca ter vindo ao Acre, era o responsável pela gestão da organização na região norte. Ele exercia a função de apoio à região norte, cuidando dos interesses do Primeiro Comendo da Capital desde a contabilidade, batismo de novos integrantes, fornecimento de armas e entorpecentes, que acabou sendo identificado pelo Gaeco na operação Xeque-mate e responsabilizado agora pela sentença”, esclareceu o promotor.

Operação Xeque-Mate

Foi deflagrada no dia 24 de agosto de 2018, pelo Gaeco e órgãos do Sistema de Segurança Pública, nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

O objetivo era desarticular as principais lideranças de uma organização criminosa com atuação dentro e fora do Brasil. No Acre, os alvos eram responsáveis por determinar todas as atividades criminosas praticadas pela facção.

No total, foram cumpridos 25 mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra pessoas que exerciam posição de liderança na organização criminosa, de onde partiam ordens para crimes praticados na Região Norte e até mesmo em outros países. Também foram identificados mandantes e executores de três homicídios registrados no Acre.

A maioria dos denunciados na operação Xeque-Mate já foram sentenciados pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas recebendo penas entre 09 e 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. As penas aplicadas somadas chegam a mais de 200 anos prisão.

Xeque-Mate

Após seis meses de investigação foi identificado como “Tabuleiro da Sintonia Geral”. O núcleo era dividido entre os que ficavam encarregados de manter o controle sobre os demais membros, representar os interesses da organização dentro dos presídios de todo o Estado, defender a facção nas cidades do interior e os que cuidavam do cumprimento das normas do grupo, cuja desobediência poderia resultar em punição, indo de suspensão do integrante até a sua execução.

Com a instalação de bloqueadores de sinais de celular em presídios de Rio Branco, essa liderança passou a ser exercida por criminosos de outros estados, além dos que estavam em liberdade ou presos em cidades do interior do Acre.

De acordo com a sentença, “houve, pois, de forma patente e fartamente narrada e demonstrada, uma associação de pessoas com a finalidade especifica de cometimento de infrações penais, não havendo qualquer dúvida quanto ao caráter permanente dessa conjugação de esforços e vontades, conforme pode extrair dos inquéritos existentes que atestam a participação dos envolvidos”, relatou o magistrado.

Agência de Notícias do MPAC