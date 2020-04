Mapa da ANP diz que venda de gás de cozinha é estável no Acre

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) diz que as vendas de gás de cozinha no Acre estão “estáveis” neste período -ou seja: a pandemia do coronavírus não favoreceu à queda ou amento da demanda.

A agência intensificou o monitoramento da cadeia de fornecimento e de distribuição de gás GLP diante do aumento da demanda motivada pela crise sanitária do Covid-19.

A Agência acompanha o comportamento do mercado e a logística de distribuição do produto, com o objetivo de garantir a manutenção do abastecimento.

O monitoramento consiste na análise dos dados de comercialização enviados diariamente pelos agentes de produção e de distribuição de combustíveis, e na construção de um constante canal de interlocução com o mercado, de modo a obter informações relevantes sobre o abastecimento.

Os mapas apresentam um panorama do abastecimento de GLP no Brasil. O primeiro mostra as entregas do produto pela Petrobras e o segundo informa o comparativo do volume de vendas realizados pelas distribuidoras em relação a abril de 2019.