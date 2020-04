Mais de 140 adolescentes do ISE no Acre são aprovados no Encceja 2019

Ao menos 148 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) foram aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019.

Mais de 180 adolescentes prestaram o exame de certificação para o nível fundamental e mais de 50 para o nível médio. 103 adolescentes foram aprovados integral ou parcialmente para o ensino fundamental, o que representa um percentual de 94 %. O último exame do Encceja foi realizado em todos os Centros Socioeducativos do Acre.

Já no exame para o nível médio, 45 adolescentes foram aprovados integral ou parcialmente, o que representa um percentual de 86%. A chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos e Programas Especiais, Clícia Souza, explicou que a escola motiva os adolescentes a participarem de todas as ações educacionais propostas, que contribuem significativamente para o processo formativo de cada um.

“Estamos todos muito felizes. É mais uma demonstração de que estamos no caminho certo. Que graças ao esforço de toda Equipe Gestora do ISE e da Secretaria de Educação, do apoio do Governo do Estado, bem como de todos os operadores do Sistema, alcançamos esse expressivo resultado”, destacou o presidente do ISE, Rogério Silva. Também foi destacado o papel da família e do próprio adolescente no processo de execução da socioeducação.

Fonte: Agência de Notícias do Acre