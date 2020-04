Mãe acusa Maternidade de Cruzeiro do Sul pela morte da filha

Nesta sexta-feira, 17, Maria José Silva de Souza, foi a Delegacia da Mulher de Cruzeiro do Sul denunciar que, por causa de negligência da maternidade, a filha dela morreu logo depois de nascer.

Ela relata que mesmo com 9 meses e com dores, esteve duas vezes na maternidade e só no domingo, 12, foi levada para uma cesariana mas a criança ficou pouco tempo viva.

Maria José diz que antes da cirurgia , exames mostraram que a criança estava bem e com o coração batendo normalmente. Mas a Maternidade alegou a ela que a morte foi causada pelo cordão umbilical, que teria se enrolado no pescoço do bebê. ” Se tivessem feito o parto antes minha filha estaria viva”, acusa.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, a mulher mostrou fotografias que mostram a criança sem cordão umbilical em volta do pescoço. ” Vamos solicitar documento à maternidade, para que nos explique melhor como tudo ocorreu”.

Procurada pelo ac24horas a direção da Maternidade de Cruzeiro do Sul não se pronunciou sobre o caso.