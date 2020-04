Jéssica Sales vota pela ampliação do benefício emergencial

Em mais uma sessão virtual da Câmara dos Deputados, a deputada Jéssica Sales (MDB) demonstrou grande preocupação com as famílias de baixa renda e os trabalhadores informais que estão enfrentando sérias dificuldades financeiras provocadas pelo isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.

Nesta quinta-feira 16, Jéssica Sales votou pela aprovação do projeto de lei que amplia a lista de categorias a serem beneficiadas com o pagamento emergencial de R$ 600 permitindo a inclusão de catadores de material reciclável, seringueiros, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos, manicures, diaristas e pescadores artesanais entre os que poderão solicitar o benefício.

“Pela proposta, também poderão ter acesso ao benefício as famílias com renda familiar mensal per capta de meio salário mínimo ou total de três salários mínimos brutos, correspondentes a R$ 3.135”, comemorou a parlamentar.

A deputada Jéssica Sales também foi favorável ao acordo que alterou alguns pontos do Senado ampliando ainda mais a lista de trabalhadores informais que terão direito ao auxílio emergencial, entre eles, vendedores de porta a porta, esteticistas e agricultores familiares “.

Além disso, o projeto permite que sejam suspensas as contagens de prazo e das obrigações de pagamento vinculadas ao financiamento estudantil – Fundo e Programa de Financiamento Estudantil (Fies) para os contratos firmados antes da vigência do estado de calamidade pública.

“Estou atenta a todas as votações que participo neste período de pandemia e, particularmente desta vez, eu estou muito feliz porque conseguimos a inclusão dessas categorias na lista de beneficiários do auxílio emergencial. Tenham a certeza absoluta que votei com consciência, sem politicagem”, assegurou.