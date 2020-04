Governador quer celeridade na instalação de UTIs em hospitais de Cruzeiro do Sul

Preocupado com a estrutura de Cruzeiro do Sul para atender pacientes de coronavírus, o governador Gladson Cameli chegou nesta sexta-feira, 17, na cidade e já esteve nos Hospitais do Juruá e no Dermatológico.

Ele quer agilidade na instalação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital do Juruá e na conclusão das obras de adaptação do Dermatológico.

“Vim pessoalmente porque precisamos agilizar essas ações. Essa doença já chegou aqui e não podemos perder tempo”, explicou o governador.

Em Cruzeiro do Sul há 2 casos confirmados de coronavírus, 63 pessoas são monitoradas e 27 aguardam resultado de exame de Covid-19.

Os equipamentos de UTI chegaram ao Hospital no dia 6 de abril. No dia 10, Cameli esteve no local e anunciou que já havia dois leitos prontos. Mas até ontem, 16, não havia avanço com relação à montagem e apenas dois seguiam prontos.

No Hospital Dermatológico as obras serão concluídas neste sábado. Aí terá início a etapa do mobiliário com os leitos e colchões que chegaram hoje de Rio Branco. No local ficarão pacientes sem necessidade de suporte de UTI.