Gladson sanciona elevação de empréstimo de R$ 392 milhões para R$ 510 milhões

Foi publicado na edição desta sexta-feira, 17, do Diário Oficial do Estado a sanção do pedido de elevação do pedido de empréstimo feito pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal.

O valor solicitado saltou de R$ 392 milhões para R$ 510 milhões. O pedido original foi aprovado no fim do ano passado pelos deputados, mas não houve implementação de parte do governo. A sanção foi assinada pelo governador Gladson Cameli.

Com o pedido de alteração, a operação deixa de ser de R$ 392 milhões para R$ 510 milhões, R$ 118 milhões a mais. Desse montante, R$ 20 milhões serão realocados para pagar dívidas com precatórios do Estado. De acordo com a proposta, R$ 242 milhões serão utilizados para o pagamento de outro empréstimo e R$ 248 milhões serão usados em obras de infraestrutura.

A proposta foi aprovada por unanimidade na semana passada na Assembleia Legislativa por 18 deputados.