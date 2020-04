Fornecimento de água pode ser interrompido por falta de produtos químicos; Depasa nega

Há três dias não cai água nas torneiras das maiorias das casas de Rio Branco. Segundo um comunicado do Depasa, o motivo seria um problema, já em reparo, ocasionado pela última chuva forte na capital acreana.

Ocorre que segundo um servidor da própria autarquia que pede para não ser identificado, o motivo também seria outro.

De acordo com o funcionário, os estoques de produtos químicos necessários para garantir a qualidade da água são mínimos. O servidor afirma que a situação é grave tanto na capital, quanto no interior. “No interior a situação já tá bem crítica e aqui na capital, a qualquer momento pode ter paralisação no abastecimento de água porque todo o estoque dos almoxarifados é bem pequeno”, afirma.

O motivo seria o atraso de pagamento dos fornecedores de produtos químicos. As empresas, como não estão recebendo, se recusam a entregar novos lotes.

Procurado, o Depasa disse, por meio de uma nota, confirmou perda de arrecadação no último de 70%, mas garantiu que há estoque suficiente para garantir o tratamento de água e esgoto.

Leia a nota:

NOTA RETORNO DENÚNCIA FALTA PAGAMENTO FORNECEDORES

Há estoque suficiente para garantir o tratamento de água e esgoto. Novos pedidos já estão chegando às unidades do Depasa a partir desta quinta-feira, 16.

Embora a concessionária de serviços de água e esgoto continue operando com grande perda na arrecadação – só nos últimos trinta dias, a queda foi de 70% – a manutenção dos serviços é uma prioridade do Governo do Estado, que mensalmente garante recursos para manter o funcionamento do órgão.

O Repasse anual é da ordem de R$ 60 milhões, recurso utilizado para pagamento da folha de pessoal, fornecimento de energia elétrica e, algumas vezes, produto químico.

Todos pagamentos vem sendo feitos, inclusive dívidas de gestões anteriores foram todas negociadas e vêm sendo pagas.