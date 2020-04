Estudantes que estavam na Bolívia já chegaram no Acre, informa o governo

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta sexta-feira (17) que os estudantes da Bolívia que estavam tentando voltar para casa já estão no Acre.

São 79 jovens vindos de Cochabamba e Santa Cruz de La Sierra, buscando estar próximos de suas famílias em meio a pandemia de coronavírus.

Os estudantes passaram por uma triagem feita pela Vigilância Epidemiológica do município e ficarão em quarentena em suas residências, enquanto são monitorados para caso algum sinta sintomas de Covid-19.

“Gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesta missão. UFAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Gabinete Militar, Secretaria de Educação e todos aqueles que de alguma forma ajudaram com que estas pessoas estivessem hoje no lugar mais seguro e aconchegante de todos: suas casas”, disse o governador do Acre.