Diretor do presídio do Quinari testa positivo e é mais um caso confirmado de coronavírus

Um dos novos casos de coronavírus no estado, diagnosticados nesta sexta-feira, 17, é do diretor do presídio de Senador Guiomard, Eliton Cavalcante da Silva.

A informação foi confirmada pelo próprio Eliton ao ac24horas.

Uma das grandes preocupações das autoridades de saúde é o coronavírus chegar nos presídios. Por conta de ser um ambiente insalubre e naturalmente aglomerado, o vírus pode ser espalhar ainda mais rápido.

O presidente do IAPEN revelou que nesta quinta-feira, 16, mais alguns exames foram realizados em detentos, mas que até agora, felizmente, não há nenhum caso registrado. “Estamos fazendo o possível para evitar a contaminação. Quando temos algum policial com o diagnóstico ou que tenha mantido contato com alguém positivo, imediatamente determinamos que permaneça em quarentena”, diz Arlenilson Cunha.