Criminoso é atropelado e agredido por populares após roubar vítimas em parada de ônibus

Um jovem identificado como Caio Henrique Alves de Araújo, de 24 anos, foi atropelado e agredido por populares na tarde desta sexta-feira (17) após roubar pessoas em uma parada de ônibus na BR-364, no Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, as vítimas estavam na parada de ônibus, quando Caio se aproximou em uma bicicleta e de posse de uma arma de fogo, rendeu as pessoas, roubou os pertences e fugiu do local entrando em uma das ruas do residencial. Um popular em um carro que presenciou o roubo, seguiu o criminoso e o atropelou. Quando populares souberam que Caio havia roubado na região, começaram a agredi-lo com chutes, socos e golpes de ripa.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Caio em estado de saúde estável ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local, fizeram busca na região na tentativa de encontrar a arma do criminoso, mas não tiveram o êxito em encontrá-la.

As vítimas foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o boletim de ocorrência.