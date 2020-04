Coronavírus: Cruzeiro do Sul terá Hospital de Campanha

O secretário de Infraestrutura do Estado, Ítalo Medeiros, disse que o governo busca um lugar em Cruzeiro do Sul para erguer um Hospital de Campanha para atender pacientes com Covid-19.

Segundo ele o local deverá já contar com estrutura de de canalização de esgoto e água. “Geralmente se buscam os estádios mas estamos levantando várias informações para a escolha do local e já estamos fazendo contato com a empresa que virá montar as tendas”, explicou.

Ele não divulgou a capacidade que a unidade terá. Citou os 8 leitos de UTI do Juruá e mais 36 do Hospital Dermatológico em instalação.

Até agora Cruzeiro do Sul tem 2 casos confirmados de coronavírus e outros 27 exames são aguardados.

O governador Gladson Cameli chegou nesta sexta feira à Cruzeiro do Sul para acompanhar todas as ações de montagem da estrutura para atender os doentes de Covid-19 na região.