Casos de Covid-19 desta sexta-feira batem recorde de testes positivos em um só dia no Acre

O Acre nunca havia confirmado tantos testes positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em um só dia, desde a chegada do vírus ao Estado, em meados do mês de março. Foi o que aconteceu nesta sexta-feira, 17, quando o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apresentou 20 novos casos para a doença em 24 horas. Até então, o maior número positivo testado para doença em um dia era de 14 casos.

O total de infectados é de 135 pessoas, sendo a maioria moradora de Rio Branco (105). O aumento dos casos positivos vem sendo percebido há algumas semanas pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux e o Departamento de Vigilância em Saúde.

O número oficial de infectados subiu de 15 para 20 casos de quinta para sexta-feira, dia 17. Cerca de 1.319 casos foram notificados pela Sesacre. Destes, 976 foram descartados.

Até agora, 208 notificações seguem em análise. O número de mortes pela doença continua em 5 casos, no entanto, a Sesacre aguarda o resultado do exame de uma mulher de 45 anos que faleceu na UPA do Segundo Distrito de Rio Branco com sintomas de Covid-19 nessa quinta-feira (17). Ao menos 55 pessoas que contraíram o vírus já estão curadas da doença no estado.