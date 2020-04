Campanha Solidária no Acre já arrecadou mais de duas toneladas de alimentos

Instituições de caridade, abrigos, creches, casas de acolhida, albergues, comunidades terapêuticas e de atenção as famílias cadastradas e atendidas pelo programa Mesa Brasil no Acre devem começar a receber mais de duas toneladas de alimentos doadas que serão transformadas em cestas básicas.

O programa faz parte do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e realiza a campanha com apoio do Sebrae e Governo do Estado, com pontos de coleta em supermercados e farmácias da capital e também nas cidades de Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Epitaciolândia.

Parte das doações arrecadadas até o momento são provenientes de empresas parceiras que se disponibilizaram a contribuir com esta iniciativa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC.

Em Rio Branco, as doações podem ser realizadas nos pontos de coleta de alimentos não perecíveis localizados nos Supermercados Arasuper, Mercale, Pague Pouco e Recol Farma. Em Cruzeiro do Sul, nos supermercados AS, Cameli Avenida, Super Econômico, Mercantil Cohab, Mercantil Modelo e Plíniu’s Mix. Já a população de Brasileia e Epitaciolândia podem depositar suas contribuições no Armazém Paraíba e Mercantil São Sebastião.

O Mesa Brasil do Sesc Acre também disponibiliza o telefone 68 3223-8537 (Whatsapp) e o e-mail [email protected] para tirar dúvidas, dar informações e receber doações.