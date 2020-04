Atividades comerciais no Acre devem ser retomadas 4 de maio

Os setores comerciais que tiveram de suspender os serviços considerados não essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus no Acre já têm uma para normalizar os trabalhos. O governo divulgou nesta sexta-feira, 17, que o dia 4 de maio é a previsão para que esses serviços voltem a operar no Estado.

No entanto, o decreto que dispõe sobre a suspensão temporária dessas atividades foi prorrogados a partir desta sexta por mais 15 dias. Apesar de já ter sido estipulada uma data para a abertura do comércio, o governador Gladson Cameli deixou claro que “as medidas podem ser prorrogadas ou antecipadas a qualquer tempo. Nossas determinações dependem da evolução do cenário da doença”, destacou.

Com a prorrogação do decreto, algumas mudanças foram estabelecidas, como a obrigatoriedade de uso de máscaras nos espaços públicos e privados que tenham atendimento ao público; a limitação do número de pessoas de acordo com o estabelecimento; somente uma pessoa por família pode ir ao supermercado.

Está permitida ainda a criação de multas em caso de descumprimento das novas determinações. A proposição, acompanhamento e avaliação das medidas temporárias previstas em decretos são de competência do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 instituído para auxiliar ao governador na tomada de decisões. O Comitê se reúne diariamente para avaliar as medidas e definir as novas estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus.

Com informações da Agência de Notícias do Acre