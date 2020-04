Após fala de Gladson sobre Moisés Diniz, Mauro diz que nunca tratou de sua saída da educação

O secretário de educação, Mauro Sérgio, afirmou ao ac24horas que são falsas as informações que estaria saindo da pasta e que jamais conversou sobre o assunto com o governador Gladson Cameli. “Só falamos de trabalho”, pontuou o gestor em breve mensagem enviada ao ac24horas.

O posicionamento de Mauro veio a tona após o governador afirmar que caso ele não quisesse ficar no cargo, o ex-deputado e ex-secretário de educação da prefeitura de Rio Branco, Moisés Diniz, deveria assumir a função.

Informações que circulam nos corredores do Palácio dão conta que o atual titular da pasta, também possa deixar o cargo para abrir vaga a Diniz, que recentemente se desfiliou do PCdoB para se filiar ao Partido Progressista do governador.

A reportagem procurou Moisés Diniz sobre a possibilidade de aceitar o convite, mas o ex-comunista afirmou que não aceitaria e enfatizou que o “professor Mauro é um grande secretário, meu amigo, competente e honesto”.