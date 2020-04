Acre registra mais 20 casos de coronavírus em 24 horas e chega a 135

O número de contaminados de coronavírus continua crescendo e cada vez em velocidade maior. Nesta sexta-feira, 17, foi registrado o recorde de novos casos em um único dia, chegando a 135 diagnósticos.

Na quinta-feira, 16, eram 115 casos. As informações são do Cento de Infectologia Charles Mérieux ao Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Em Plácido de Castro, um funcionário público de 56 anos é a 14ª vítima. Os outros 19 são de Rio Branco, sendo seis servidores públicos, um de 21 anos, outro de 31, um de 37 anos, um de 33 anos, outro de 38, e um de 53 anos, todos homens.

Há ainda uma profissional de saúde de 48 anos, um atendente de rotisseria de 31 anos, um vigilante de 37 anos, uma engenheira de 39 anos, um atendente de 40, e um supervisor de vendas de 46 anos.

A lista continua com uma dona de casa de 22 anos, um nutricionista de 26, um vendedor de 33 anos, uma operadora de caixa de supermercado de 20 anos, uma técnica de laboratório de 50 e dois aposentados, um de 68 e outro de 85 anos.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.319 casos, dos quais 976 foram descartados, enquanto que 208 seguem em análise. O número de mortes pela doença é de 5 casos, aguardando resultado de exame de um óbito de moradora de Plácido de Castro. O número de pessoas curadas é de 55.