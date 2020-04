A onça ainda vai beber água…

Os casos de Covid-19 estão acelerando no Acre. Apesar de todo esforço do governo do estado e prefeituras em manter o distanciamento social, a contaminação fácil se espalha. Essa era a principal preocupação. O agravante é a chegada das friagens que, segundo cientistas do sendo comum, piora o quadro. Na verdade, o clima frio é propício a resfriados e gripes razão pela qual a vacinação contra a H1N1 foi antecipada. O secretário de Saúde, Alysson Bestene, manifestou muita preocupação com a expansão do coronavírus e fez um alerta: “Não é hora de afrouxar as rédeas”. Segundo ele, estamos só começando a subir a montanha. O pico pode estar próximo, mas a aproximação de uma tempestade (o frio) não nos deixa ver com clareza. Se a pessoa não exerce um trabalho essencial, mantenha-se em casa. É melhor obedecer do que ajudar a espalhar a doença. Nunca brinque com a sorte! A onça está indo beber água!

“A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo”. (F. Scott Fitzgerald)

. Tudo está em constante transformação; tudo muda o tempo todo!

. Quem diria o ano passado que viveríamos uma crise mundial que deixaria as grandes potencias de joelhos frente a um vírus da família influenza, chamado de “coroa”, a doença Covid-19.

. Um prato cheio para os fatalistas que apostam tudo no fim do mundo!

. A extinção completa do homo sapiens!

. O Mandetta caiu!

. O MPF começou a apertar o parafuso; pra quem não faz nada de errado não há o que temer, não deve se preocupar!

. O professor Mauro Sérgio, secretário de Educação, é uma pessoa muito correta, um homem “probo” como se dizia antigamente.

. Aliás, uma espécie em extinção!

. “Quem dera/ pudesse o super-homem nos restituir a glória/ mudando como um deus o curso da história/ por causa da mulher…

. Segundo Caetano Velo, a música não é machista!

. A política está uma pasmaceira só!

. Uns na toca, outros na moita!

. Bom dia!