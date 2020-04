Visando pós-pandemia, Gladson pede apoio de ministro para execução de obras em 2020

O governador Gladson Cameli (Progressista) participou de uma reunião por videoconferência nessa quarta-feira, 15, com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Para o governador do Acre, o encontro serviu para solicitar apoio do governo federal também para outras questões, que fogem da atual pandemia da Covid-19.

“Solicitamos o apoio do governo federal para a execução de grandes obras ainda em 2020 e prioridade na aprovação de novos projetos voltados para a infraestrutura”, disse Cameli.

Gladson destacou que o governo vem trabalhando para salvar vidas, mas que também está preocupado com a economia. “A execução destas obras são de extrema importância para a geração de emprego e renda”, falou ao ministro.

Tarcísio deixou claro que o ministério já “trabalha na elaboração de um grande pacote de obras pós-pandemia da Covid-19 e que o Acre já está inserido neste projeto”.