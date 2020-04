Vídeo mostra corpos de pacientes com Covid-19 ao lado de outros internados

Um vídeo divulgado nesta quinta-feira (16), nas redes sociais, traz imagens feitas no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, bairro São José, zona leste da capital. A gravação, que tem um pouco mais de um minuto, mostra pacientes internados e, bem ao lado da enfermaria, em um corredor, a pessoa que gravou o vídeo relata a presença de pelo menos 14 corpos no local.

De acordo com a reportagem exibida nesta quinta-feira (16), no programa ‘Balanço Geral’, exibido na Record TV Manaus, o vídeo mostra pelo menos quatro desses corpos, cobertos em uma sala que fica ao lado da enfermaria com pessoas idosas e crianças, o que contraria a determinação do Ministério da Saúde, sobre o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus, publicada no dia 25 de março, que diz que os corpos devem ser levados ao necrotério, e serem alocados em compartimento refrigerado e sinalizado como ‘Covid-19’.

A Secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, disse em entrevista na tarde desta quinta-feira, que quatro hospitais públicos têm pessoas internadas com resultado confirmados e suspeitos para o coronavírus, um deles é o Hospital João Lúcio.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) esclarece que os 14 óbitos ocorridos no Hospital João Lúcio, entre a noite de ontem e o início da manhã desta quinta-feira (16), foram de pacientes suspeitos de Covid-19. Dos 14 óbitos, cinco já haviam sido liberados até às 17h desta quinta-feira, e nove aguardavam os familiares com as declarações de óbito.

A Susam informa, ainda, que o Hospital João Lúcio tem recebido pacientes suspeitos de Covid-19 até que seja ampliado o número de leitos do Hospital Delphina Aziz e o Hospital da Nilton Lins entre em operação. Com a capacidade ampliada do Delphina e o reforço dos leitos do hospital de retaguarda, o HPS João Lúcio ficará exclusivo para o atendimento de urgência e emergência para suporte da rede.

Desses pacientes, oito tinham idade acima de 60 anos, seis tinham comorbidades severas, todos foram admitidos no hospital em estado grave, sendo cinco nas últimas 24 horas. Todos os pacientes receberam assistência adequada e manejo clínico de acordo com as suas necessidades, medicação e oxigênio.

