No Acre, tecnologia é usada para monitoramento da Covid-19

A Embrapa do Acre está empregando tecnologias geoespaciais de monitoramento da produção agropecuária para mapear a evolução da Covid-19 no Estado.

As ferramentas permitem gerar informações cartográficas para auxiliar no enfrentamento e no controle da disseminação do novo coronavírus.

Os mapas sobre a espacialização da incidência do coronavírus no Acre subsidiam as informações sobre o avanço do vírus em diferentes bairros da capital, Rio Branco, e no interior do Estado.

De acordo com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, o georreferenciamento tem ajudado os técnicos da área a orientar a população sobre o grau de incidência de casos de coronavírus e a traçar medidas que evitem o alastramento da doença.