Rodovia que dá acesso à Mâncio Lima é fechada para evitar contaminação da Covid-19

A rodovia AC-405, que dá acesso ao município de Mâncio Lima, por meio de Cruzeiro do Sul, foi temporariamente fechada pelo governo do Acre para evitar a proliferação do novo coronavírus na cidade. A medida foi tomada após a cidade vizinha registrar dois casos positivos para a Covid-19. O decreto do governo de n° 5.749 pelo fechamento da rodovia saiu nesta quinta-feira (16).

O Estado atendeu ao pedido da prefeitura do município, que tem aval da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com isso, o município de Mâncio Lima terá de atuar com fiscalização da medida.

O decreto é válido por 15 dias e pode ser prorrogado ou suspenso a qualquer momento.