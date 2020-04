Próximos dias serão críticos para quem não acatar isolamento

O diretor da Fundação Mérieux, Andreas Stocker, fez críticas duras à teima das pessoas em não acatarem o isolamento social no Acre.

“Essas últimas duas semanas no Acre [desde o dia 5, e que termina no próximo sábado, dia 18] as pessoas tiveram uma vida normal nas ruas, não obedeceram aos apelos de ficar em casa, se juntaram nas filas de bancos e foram se reunir na casa de amigos. Veja bem, essa ‘normalidade’ que se viveu vai ter consequências muito desastrosas daqui a mais duas ou três semanas”, disse Sotcker, durante entrevista à Agência de Notícias do Acre no Laboratório Charles Mérieux, dirigido pela fundação na qual é gestor.

De acordo com o especialista, é impossível acabar com o risco cada vez mais de novos contágios se a população não entender que deve tomar precauções extremamente necessárias para conter o avanço da doença.

