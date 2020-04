Polícia recupera motocicleta roubada no “Beco do Brabo”, na Baixada da Sobral

A Polícia Militar recuperou nesta quinta-feira (16) na Baixada da Sobral duas motocicletas Baixada do Sobral que tinham sido furtadas em Rio Branco.

Uma delas foi localizada no “Beco do Brabo”, no Bairro Ayrton Sena, em uma região de mata. A segunda moto foi recuperada na Estrada da Sobral, com apoio direto de um Policial Penal que sofreu uma tentativa de roubo.

As motocicletas foram encaminhadas ao pátio do Detran.⠀