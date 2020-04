Motorista de Uber vítima fatal da Covid-19 era a favor da campanha “fique em casa”

O motorista de aplicativo, Mariano Neto, 35 anos, falecido na última terça-feira, 14, em decorrência do Covid-19, era a favor da campanha “Fique em casa”. Mariano tinha atualizado o seu perfil do Facebook, com o tema “Não faça o vírus circular! Proteja quem você ama! #Fiquememcasa!”.

A atualização com o tema ocorreu um dia seguinte, após o governador Gladson Cameli (Progressistas), no dia 17 de março, relatar os três primeiros casos do vírus no Acre.

Mariano foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) com falta de ar, quando os médicos tentaram fazer o procedimento para colocá-lo em ventilação mecânica, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Mariano foi a quinta morte registrada por Covid-19 no Acre.

A página “Um Uber no Acre”, por meio de Francisco, um dos seus representantes, publicou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 16, colocando fim aos boatos de que Mariano estaria trabalhando como motorista de aplicativo mesmo doente.

Segundo Francisco, o motorista estava afastado de suas funções desde as últimas semanas de março devido a um agravamento de uma pneumonia. Segundo ele, o 1º teste de Mariano deu negativo ao Covid-19, mas que mesmo assim, o seu colega decidiu por fazer o isolamento social.

Francisco informou que após o óbito de seu colega, foi realizado um novo exame com resultado positivo para o Covid-19.

Francisco relatou que decidir vir a público esclarecer a situação após a circulação de print nas redes sociais mostrando que Mariano realizou uma corrida no dia 13 de março, quatro dias antes do governador Gladson Cameli (Progressistas) relatar os três primeiros casos da doença.

“Ele tinha um quadro muito forte de pneumonia e em janeiro se afastou. Ele ficou por volta de uma semana em tratamento no mês de janeiro e logo depois retornou aos trabalhos e então houve um agravamento [pneumonia] do quadro dele em meados de março, onde ele deixou de trabalhar novamente”, afirmou Francisco em vídeo.