Menina de 12 anos é o primeiro caso de Covid-19 em criança no Acre

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) nesta quinta-feira, 16, trouxe a confirmação do primeiro caso de contaminação do novo coronavírus em criança no Acre. O caso foi confirmado em uma menina de 12 anos, moradora do município de Plácido de Castro. Além da estudante, também foi confirmados outros dois casos no município, uma cabeleireira de 34 anos, que teve contato com caso considerado suspeito para a doença, e uma servidora pública de 56 anos, que não sabe de quem pegou o vírus.

Com isso, Plácido de Castro subiu para 13 o número de infectados no município.

Ao todo, o Acre teve um aumento de 14 casos em 24 horas. Nesta quinta, o total contabilizado é de 115 casos. Mais um caso também foi registrado em Acrelândia, elevando para 12 o número de contaminados.

Neste boletim, também é contabilizado o caso do motorista Mariano Luiz da Costa Neto, de 35 anos, de Rio Branco, que morreu na terça-feira, 14, após complicações da doença. Em Acrelândia, um aposentado de 73 anos foi infectado por uma pessoa já confirmada positiva para a doença.

Outros seis contaminados por Covid-19 são um auxiliar administrativo de 20 anos, um servidor público de 31, um servidor público de 43 anos, uma funcionária pública de 45, uma agente administrativa de 48 e um empresário de 65 anos.

Os outros três são profissionais de saúde, sendo duas mulheres de 39 e 41 anos e um homem de 54 anos.

Até o momento, o Acre recebeu notificação de 1.258 casos, sendo que desses, 901 já foram descartados, enquanto que 242 seguem em análise. O número de mortes pela doença é de cinco casos, enquanto que 53 pessoas foram curadas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre