Mâncio Lima e Rodrigues Alves adotam medidas como fechamento de rodovia e toque de recolher

Com a confirmação de dois casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul, as cidades vizinhas, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, restringirão a partir desta sexta-feira, 17, os acessos de pessoas nas rodovias e em balsas pelo Rio Juruá.

Com autorização do Governo do Estado, em Mâncio Lima, a AC-405, na será fechada na localidade Pé da Terra, na entrada da cidade. A prefeitura solicitou apoio do Exército para a barreira.

Durante 15 dias estará permitida apenas a passagem de profissionais de serviços essenciais, desde que comprove junto a secretaria Municipal de Saúde.

Também poderão passar moradores que precisem comprar medicamentos emergenciais e que não estejam disponíveis nas farmácias locais mediante apresentação de receita médica, devendo deslocar-se de maneira individual e observar todas as exigências de proteção estabelecidas pelas equipes de saúde.

Quem retornar de viagem a outros estados ou países, bem como parentes que mantenham contato físico, deve cumprir quarentena de 14 dias.

Está permitido também o transportes de gêneros alimentícios, equipamentos de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), medicamentos e material médico hospitalar, combustível (diesel e gasolina); e materiais da construção civil.

TOQUE DE RECOLHER EM RODRIGUES ALVES

Em Rodrigues Alves, a prefeitura decretou toque de recolher e restringiu o funcionamento de balsas na travessia do Rio Juruá, forma mais usada por quem se desloca entre as duas cidades.

A partir dessa sexta, 17, as balsas vão transportar veículos das 6 às 9 da manhã e das 17 às 19 horas.

Fora desse horário, a balsa grande (gratuita), permanecerá ancorada de plantão no lado do município de Rodrigues Alves para atender exclusivamente ambulâncias, veículos oficiais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e profissionais da área de saúde e segurança pública que comprovadamente estarão adentrado ou saindo de seus respectivos plantões/jornadas de trabalho.

Pelo Rio Juruá e pela rodovia AC-407, só será permitida entrada de pessoas e veículos de outras cidades e estados única e exclusivamente para a realização de suas atividades laborais, membros da Segurança Pública Estadual e Federal e os caminhoneiros que transportarem mercadoria de caráter essencial, inclusive materiais, equipamentos medicamentos para a área de saúde;

Os munícipes que retornarem de viagem terão que passar pela triagem e monitoramento da equipe de saúde, e ficarão obrigatoriamente de quarentena pelo período de 14 dias, sendo proibidas de sair de casa devendo os servidores responsáveis pelo monitoramento utilizarem o uso da força policial para garantir tal cumprimento.

Na chegada da balsa e na 407 haverá barreiras sanitárias com anotações de dados das pessoas para monitoramento.

Quanto ao toque de recolher, será proibida a circulação de pessoas entre às 20h (8 da noite) e às 5h da manhã.

A proibição não se aplica aos integrantes dos Órgãos de Segurança, Chefe do Poder Executivo, membros dos Poderes Legislativo e Judiciário, vigias noturnos, motoboys laborando em serviços de delivery, profissionais na área de saúde.