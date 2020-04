Mais de R$ 181,7 mil já foram liberados pela Justiça para combate à pandemia no Acre

A Justiça do Acre já destinou R$ 181.793,70 para diferentes ações de combate à pandemia do coronavírus no Estado.

São recursos decorrentes de penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária.

O valor consta do painel criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ranquear as atividades dos tribunais através do trabalho remoto. Todos os tribunais estão atuando por teleconferência.

Além do painel no CNJ, o Tribunal de Justiça do Acre também possui uma página para o público acompanhar o trabalho remoto no Judiciário.

São mais de 5,6 mil sentenças e acórdãos desde que foi instituído o regime de teletrabalho nas comarcas de todo o Estado.