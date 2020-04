Mais de 120 projetos concorreram às apresentações online do projeto FestVida

O projeto “FestVida Arte de Casa para o Mundo” recebeu mais de 120 inscrições, adesão que é considerado “sucesso” pela diretoria da Fundação Garibaldi Brasil.

O projeto credencia artistas e fazedores de cultura para apresentações via web, direto de casa, nas redes sociais Facebook ou Instagram, durante a pandemia do coronavírus em Rio Branco. A FGB irá anunciar o calendário de apresentações, sendo que as lives começaram na segunda-feira (13).

“Serão 50 apresentações de R$1.000,00 cada”, reafirmou ao ac24horas o presidente da FGB, Sergio Carvalho.

Ele lembra que a cultura vem sendo fortemente impactada neste momento de pandemia. “Não só os artistas mas toda a cadeia de cultura e a gente está no momento de construção de alternativas”, disse ele.

Esse é um contexto em que Rio Brando é uma das poucas capitais a lançar edital visando manter a cultura mobilizada em tempos de isolamento social. “A prefeita Socorro Neri teve muita sensibilidade com a classe artística e vamos pensar em outras alternativas para enfrentar este momento”, completou.