Gladson não passa a mão na cabeça!

Desde que assumiu o governador Gladson Cameli (Progressistas) tem deixado patente que não vai permitir que nenhum esquema de corrupção se crie no seu governo. Ele mesmo é o responsável por denúncias em áreas da gestão como, por exemplo, a Saúde, quando afirmava que existia uma máfia que impedia o sistema de funcionar. Qualquer suspeita lançada contra a sua administração Cameli se encarrega de chamar o Ministério Público e mandar investigar. “Na bucha”!

É o caso, por exemplo, de “denúncias” promovidas pelo deputado Fagner Calegário (PL), que vive “ameaçando “o governador com CPI’s sem o menor fundamento. Quando denuncia, Calegário sempre deixa a segunda intenção mais clara do que a primeira. A última proposta do parlamentar virou piada: Uma CPI para investigar a verba da mídia do governo. Aliás, essa verba de mídia é igual a ferrovia a ser construída no Acre pela China. Ninguém nunca viu os trilhos, muito menos o trem.

O governador também tem aliados dentro do seu governo em constante vigilância. O secretário do Gabinete Civil, advogado José Ribamar Trindade, a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, o Diretor de Polícia Civil, José Henrique, o secretário de Segurança, Paulo César e outros abnegados assessores não deixam passar nada em branco. Qualquer suspeita de desvio de conduta ou de recursos começa uma investigação. A ordem é não passar a mão na cabeça de ninguém!

. Fala-se muito em violência contra mulheres e crianças durante a pandemia do coronavírus; e os idosos?

. É de ficar horrorizado a pregação de alguns líderes religiosos de que o distanciamento social é desnecessário porque vão morrer idosos e pessoas de saúde debilitada.

. Quer dizer que esses podem morrer?

. Vi um vídeo de um pastor muito conhecido do Rio de Janeiro, conselheiro do presidente que me deixou triste.

. Acusa toda a imprensa de ser patrocinada por satanás para tocar o terror no mundo e ataca o isolamento social praticado em todo o planeta como medida de contenção da pandemia.

. Segundo ele, na Itália só morreram velhos e pessoas debilitadas…

. Jesus do céu, onde estás?!

. O Donald Trump já arranjou um culpado para as sandices dele: a Organização Mundial de Saúde (OMS).

. No Brasil, o culpado é o ministro da Saúde, o Luís Henrique Mandetta!

. E o coronavírus avançando…

. Bom dia!