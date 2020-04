Empresa denuncia que já sofreu oito ataques à rede entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Em apenas três meses chega a oito o número de ataques à rede de telefonia da Oi entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Nesta quinta-feira (16) foi registrado mais um ato de mais um ato de vandalismo.

“Neste momento de crise, em que a maioria das pessoas está em isolamento social devido à pandemia do coronavírus, o bom funcionamento dos serviços de telecomunicação é essencial, pois eles são a única maneira eficaz e segura das pessoas se comunicarem”, diz a Oi em comunicado ao Blog do Aciolly, de Tarauacá.

“É por isso que a Oi se preocupa com o que está ocorrendo com sua rede de cabos que liga a cidade de Cruzeiro do Sul à capital Rio Branco, que sofre constante atos de vandalismo, com a interrupção dos serviços de telefonia móvel e internet de milhares de pessoas, inclusive da população de Cruzeiro do Sul e Tarauacá”, completa a empresa.

Providências antifurto e contra o vandalismo vem adotadas pela empresa, que disponibiliza o telefone 0800 282 5531 para a população denunciar essas ocorrências.