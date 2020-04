Dos 8 leitos de UTI do Hospital do Juruá, só 2 estão montados

Em Cruzeiro do Sul já há dois casos confirmados de coronavírus e mais sessenta pessoas são monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde porque tiveram contato direto e indireto com o casal que testou positivo para a Covid-19.

Até agora só dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos oito que chegaram à Cruzeiro do Sul, estão montados no Hospital do Juruá. A instalação das UTIs começou há dez dias

No dia 6 de abril segundo reportagem da Agência de Notícias do Acre, os equipamentos chegaram à Cruzeiro do Sul e começaram a ser montados . No dia 10 o governador Gladson Cameli, em visita ao hospital, afirmou haver dois leitos de UTI prontos.

Segundo a coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Muana Araújo, “temos 2 montadas e mais 6 já devem ser montadas hoje”.

No Hospital Dermatológico, que servirá de retaguarda para os casos leves de Covid, as obras de adequação serão concluídas no sábado. A ideia, segundo o governador, é que no Dermatológico fiquem pessoas com casos menos graves.

No dia 30 de março, em reunião com o governador Gladson Cameli, prefeitos da região e autoridades de saúde, o diretor do Hospital do Juruá, Marcos Lima, alertou para o fato de que as UTIs que já existem na unidade hospitalar não poderão ser usadas para atender pacientes com coronavírus. Lembrou que os leitos recebem pacientes das 5 cidades do Vale do Juruá e cidades amazonenses próximas.