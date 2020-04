Auxílio: filas podem ser evitadas se usuário acompanhar processo em canais da web

A superintendente da Caixa Econômica Federal, Daiana Mabel, disse nesta quinta-feira (15) que a pessoas devem acompanhar o andamento dos pedidos de auxílio emergencial de R$ 600 via internet ou contato telefônico para evitar aglomerações nas agências do banco.

Hoje começa um novo lote de pagamentos e a corrida às agências deve gerar filas na cidade de Rio Branco, quebrando a tentativa de se fazer o isolamento social contra o coronavírus.

Não há mais necessidade de se recorrer à Receita Federal para regularizar o CPF pois esse procedimento não é mais imprescindível para receber o benefício.

Para evitar filas os interessados devem acompanhar todo o processo pelo aplicativo para celular Auxílio Emergencial ou pelo próprio site da Caixa. Quem já está no Cadastro Único (CadÚnico) e atende as regras do auxílio, receberá o benefício automaticamente, sem precisar se cadastrar pelas plataformas.