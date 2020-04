Mulher de Plácido de Castro pode ser a sexta vítima fatal do coronavírus no Acre

O Acre acaba de ter mais uma morte com suspeita de complicações por infecção do novo coronavírus no Estado. Trata-se de uma mulher de 49 anos, moradora do município de Plácido de Castro, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco e faleceu nesta quinta-feira (16).

A Sesacre informou que a mulher chegou em estado grave, com sintomas compatíveis de infecção por coronavírus. “A paciente recebeu os primeiros socorros, sendo entubada e testada para Covid-19, por médicos plantonistas e equipe, mas faleceu”, diz o órgão.

A mulher já havia testado para a doença em seu município e o novo teste foi encaminhado para o Centro de Infectologia Charles Mérieuex, que ainda aguarda o resultado.

O número de casos confirmados de Covid-19 no Acre subiu de 101 para 115 em 24 horas. Em Plácido de Castro, também foi registrado nesta quinta o primeiro caso da doença em criança, que contaminou uma menina de 12 anos. Nesse município, subiram para 13 o número de infectados.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.258 casos, sendo que desses, 901 já foram descartados, enquanto que 242 seguem em análise. O número de mortes pela doença é de seis casos, enquanto que 53 pessoas foram curadas.