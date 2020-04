27 pessoas que tiveram contato com casal infectado com coronavírus fizeram exame

Das pessoas que tiveram contato com o casal que testou positivo para a Covid-19, em Cruzeiro do Sul, 27 fizeram exame e aguardam resultado. Outras 63 seguem em monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Ilderlei Cordeiro disse ter recebido denúncias de que pessoas monitoradas estariam saindo de casa, apesar das orientações contrárias, e diz que vai acionar o Ministério Público. “Se trata de vidas. Eu cheguei de Rio Branco e fiquei 8 dias trancado em casa sem chegar perto da minha família então temos que ter essa responsabilidade e vou acionar o MP nesta fiscalização da quarentena”.

O gestor também demonstra preocupação com a entrada de pessoas de outras cidades acreanas e estados que chegam a Cruzeiro do Sul. Pessoas do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina e Uberlândia.

Do dia 21 a 31 de março 3.228 pessoas entraram em Cruzeiro do Sul pela BR-364. Do dia 1 de abril até ontem foram aproximadamente 2.174 pessoas.

EXAME SÓ PARA INTERNADOS

A médica infectologista Rita de Cassia, chefe do setor de Entomologia da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, destacou que desde ontem, 15, quando o Acre alcançou mais de 100 casos de Covid, as regras e protocolos mudaram, exames agora só serão feitos em pacientes internados.

“Os casos leves serão tratados nas Unidades Básicas de Saúde e serão acompanhados pelas equipes de Saúde . Só os moderados e graves irão para o Hospital do Juruá e farão exame de coronavírus”, explica citando que em Cruzeiro do Sul ainda não há transmissão comunitária de Covid-19.