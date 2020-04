Vereadores aprovam requerimento que cobra ações para coibir violência contra a mulher

Na manhã desta quarta-feira, 15, os vereadores de Rio Branco aprovaram, por unanimidade, um requerimento cobrando do governo do Estado e prefeitura de Rio Branco informações sobre quais ações estão sendo realizadas para coibir a violência contra a mulher.

O requerimento é de autoria do vereador Rodrigo Forneck (PT). Ele afirmou que durante esse período de isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) houve um aumento substancialmente dos casos de violência no Acre.

“Os casos aumentaram neste período de pandemia, que tem escancarado essa triste realidade no país e no mundo. Somente com políticas públicas efetivas podemos reverter esse cenário”, afirmou.

A vereadora Lene Petecão (PSD) sugeriu implantação de uma delegacia digital como já ocorre em São Paulo. “É um instrumento necessário nesse tempo de pandemia. Muitas vezes o agressor dorme do nosso lado”, afirmou.