Vereador sugere que Socorro Neri corte salário de servidores que estiverem nas ruas

Nas explicações pessoais, na manhã desta quarta-feira, 15, na Câmara, o vereador Eduardo Farias (PCdoB), sugeriu que a prefeita Socorro Neri (PSB) desconte um dia de salário do servidor público municipal que for pego nas ruas de Rio Branco, sem justificativa plausível.

Segundo Farias, a medida valeria apenas para aquele servidor público que se encaixe no critério de serviço não essencial. O parlamentar sugeriu que o dinheiro descontado seja revertido em cestas básicas para as famílias de Rio Branco.

O vereador relatou que está trabalhando com a possibilidade de elaborar um PL nesse sentido. “Eu queria colocar essa sugestão na geladeira e sem aplicação no momento, mas eu acho que a gente precisa estudar essa possibilidade. O servidor público municipal é pago com o imposto de todo mundo”, relatou.