Vacinação contra influenza chegou a 108% do público-alvo; mais de 32 mil foram vacinados

A secretaria de Saúde de Rio Brando anunciou nesta quarta-feira que o índice de cobertura contra influenza atingiu 108% da população, chegando 32 mil idosos na vacinação drive trhu (sem sair do carro) e domiciliar.

Nesta quinta-feira (16) começa a vacinação dos portadores de doenças crônicas, profissionais de saúde e de segurança, além de motoristas e caminhoneiros.

“Para os profissionais de segurança a prioridade é para os que estão na ativa. Seguimos pedindo para as pessoas não procurarem a unidade de saúde porque a vacina contra influenza é feita no pátio do Detran e em casa para os doentes crônicos”, informou o secretário de Saúde da capital, Oteniel Almeida.

Nesta segunda fase devem ser vacinados cerca de 40 mil profissionais das áreas pretendidas. A vacina contra gripe não traz imunidade ao coronavírus, mas facilita o diagnóstico do novo vírus.