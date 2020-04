Universidade Federal do Acre abre vagas para mestrado em Educação e Geografia

A Universidade Federal do Acre (Ufac) por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPGE) tornou público processo seletivo para o preenchimento de vagas nas áreas de Educação (PPGE/UFAC) e Geografia. O início das atividades acadêmicas estão prevista para o segundo semestre letivo do ano de 2020.

Serão ofertadas ao total 36 vagas. Sendo que 12 vagas para Mestrado em Geografia, e 24 vagas para Mestrado em Educação (PPGE/UFAC).

As inscrições para o Mestrado de Geografia será realizada pelo e-mail da Comissão de Seleção: [email protected] A inscrição será realizada a partir das 08h do dia 04 de maio até às 23h59min do dia 12 de junho de 2020.

Já as inscrições para o Mestrado em Educação irão começar a partir do dia 01 a 24 de maio de 2020 no site da Universidade Federal do Acre, http://www.ufac.br através do link: http://sistemas.ufac.br/mestrado_educacao/.

O processo seletivo para ingresso no Mestrado em Educação da UFAC constará obrigatoriamente de duas etapas eliminatórias (Prova Escrita Dissertativa e Projeto de Pesquisa) e uma etapa classificatória (Exame de Proficiência em Língua Estrangeira Inglesa ou Espanhola e Portuguesa para candidatos indígenas e de outras nacionalidades).

O Mestrado em Geografia terá três etapas. Sendo que a 1º etapa será composta por prova escrita (0 a 10,0 pontos), sendo uma (01) questão que versa sobre a área de concentração do Programa e uma (01) questão ligada acada uma das linhas de pesquisa. Já 2º etapa terá caráter eliminatório e classificatório, com valor de 0,0 a 10,0 pontos e a terceira etapa de caráter classificatório, não eliminatório e somatório, trata-se da análise do currículo.