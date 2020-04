Ufac traduz e disponibiliza manuais de procedimentos contra pandemias

A Universidade Federal do Acre (Ufac) traduziu e disponibilizou no site da instituição uma coleção de manuais sobre liderança durante uma pandemia, da Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à Organização Mundial de Saúde. Esta é uma das ferramentas com objetivo de ajudar os municípios acreanos durante a pandemia da Covid-19.

Os módulos ensinam desde comunicação e segurança até possível escassez de alimentos e sobrecarga do sistema funerário. Os documentos são baseados em pandemias anteriores, como a de H1N1, e tem a colaboração de especialistas do mundo inteiro.

A equipe de tradução foi liderada pelo professor da Ufac, Foster Brown, referência ambientalista com experiência em situações de desastre. “A proposta é auxiliar os gestores dos municípios acreanos a reduzirem ao máximo os danos causados pela pandemia, mostrando passo a passo como devem agir preventivamente”, ponderou.

A Ufac ainda planeja produzir vídeos explicativos com especialistas em cada área.

Fonte: Ascom/Ufac