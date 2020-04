Prefeitura intensifica medidas e Xapuri terá toque de recolher a partir desta quarta-feira

Diante do crescimento dos casos de covid-19 no Acre, o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, resolveu reforçar as medidas de prevenção à chegada do novo coronavírus na cidade e decretou toque de recolher em todo o município a partir desta quarta-feira, 15, entre os horários de 9 da noite e 5 da manhã pelo prazo de 15 dias até nova avaliação.

O decreto assinado na tarde desta terça-feira, 14, estabelece que após o toque de recolher apenas será permitida a circulação de veículos oficiais em serviço, ambulâncias e atendimentos de emergência e prestação de socorro, fiscalização municipal, pessoas com necessidade de ida a farmácias e hospital, além de outros serviços essenciais.

Outra medida estabelecida pelo decreto municipal nº 622, em razão da situação de emergência sanitária causada pela pandemia, é a proibição da entrada e saída de veículos do perímetro urbano no período das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã, também pelo prazo inicial de 15 dias, com a observação das mesmas exceções expostas acima.

Ainda nesta quarta-feira haverá uma reunião do prefeito com os secretários municipais para tratar da logística necessária para o cumprimento do toque de recolher, uma medida que demandará muita mão de obra no controle tanto na entrada da cidade como nas ruas. Para isso, já está sendo articulado junto às autoridades da Segurança e do Judiciário o apoio na empreitada.

A Secretaria Municipal de Saúde está preocupada com a possibilidade de surgirem os primeiros casos de covid-19 em Xapuri nos próximos dias. Essa apreensão é motivada pelo fato de a cidade ter recebido um considerável número de visitantes na Semana Santa, quando pessoas de diversos lugares não deixaram de visitar familiares durante o feriado prolongado.

Até o último boletim sobre o avanço do novo coronavírus no Acre, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta terça-feira, 14, o município de Xapuri permanecia sem a ocorrência de casos confirmados de covid-19, com o registro de 5 notificações de casos suspeitos, mas todas descartadas pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco.