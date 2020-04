Porta-voz do governo se reúne com grupo em meio à pandemia

Mesmo com a orientação do governo do Estado para que a população fique em casa e evite aglomerações, a porta-voz do governo Gladson Cameli (Progressista), Mirla Miranda, publicou em seu perfil no Facebook na noite dessa terça-feira, 14, a fotografia de uma reunião de pessoas num momento que, segundo a publicação, seria de oração. A ocasião reuniu cerca de sete pessoas em meio à pandemia da Covid-19, doença provocada pela infecção do novo coronavírus, o SARS-CoV-2.

Procurada pelo ac24horas para comentar a reunião, a porta-voz disse apenas que se tratava de uma ocasião pessoal e que “estávamos em sete pessoas orando”. Nesta quarta-feira, dia 15, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou a quarta morte em decorrência da infecção do vírus no Estado. Desta vez, trata-se de um idoso de 79 anos, morador de Plácido de Castro, que estava internado na UTI do pronto-socorro da capital acreana.

Conforme o boletim, a vítima J. F. G. tinha histórico de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial.

Uma das medidas adotadas por estados e municípios para contenção da proliferação do vírus é o distanciamento social, com isolamento domiciliar, evitando contato com outras pessoas durante o alastramento da doença.